Peygamberimiz hakkında akıl almaz iftira ve hakaretlerin yazıldığı Ekşisözlük sitesinde dün akşam açılan Hz. Muhammed başlıklı sayfada yapılan yorumlar tepkiyle karşılandı.



Geçtiğimiz aylarda da benzer haberlerle gündeme gelen Ekşisözlük sitesi, artan tepkiler sonrası o sayfalardan bazılarını kaldırmıştı.. Ancak iğrençlik dün gece açılan yeni bir sayfayla daha da ileri gitti. Özellikle perşembeyi cumaya bağlayan gecenin seçilmesi de dikkatlerden kaçmıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Temmuz'da İstanbul'da Ekşi Sözlük yazarlarıyla bir araya gelmiş ve Ekşi Sözlük'ün kurucusu Sedat Kapanoğlu'na gezi olayları sonrası gaz maskesi ve bir de teşekkür sertifikası hediye etmişti.



İşte bu gece açılan başlık ve gelen iğrenç yorumlardan bazıları: *bugün yaşasaydı kendisine bir teşhis konması için hastaneye götürülürdü. *bugün ortaya çıkan sahte peygamberlerden ne gibi bir farkı olduğunu anlayamadığım şahıs. söylentilerden ve bir takım yazılı metinlerden yola çıkarak adına can alan insanların olmasını hep ateistliğimin temel noktası olarak almışımdır. amerikada doğsa umurlarında olmayacak bu şahsa müslüman bir ailede doğdukları için körü körüne tapan insanlar ise ikinci önemli nedenimdir. sorgulayan insanın kabul edemeyeceği bir otoriteye sahiptir, günümüzde bile. başarılı olduğunu reddetmek aptallık olur. *bugün ve buralarda yaşasaydı 5-10 dakikalığına emniyette misafir olurdu, ifadesi alınır gönderilirdi. aynı anda birkaç küçük kız çocuğu tahrik suçundan ceza alırdı. *bugün yaşasaydı CHP'ye oy verirdi. *kendisinden sonra ki zamanlari modern olan bu dunyada 14/15 yasinda ki kizlar podyuma cikip sergilenmekteler.eminim kendilerine cok sefkatli davraniyorlardir modern zaman insanlari podyum arkasinda. *inananların, tüm zamanların peygamberi olduğunu iddia ettikleri kişi. modern dünya da bile 14-15 yaşındaki kıza halleden 50 kusur yaşındaki adamlar hoş görülmez, dışlanır. *bugün yaşasaydı kuran imzalardı. "muhammed'den sevgilerle."