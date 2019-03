Yeni Zelanda'da, cuma namazı vaktinde yaşanan katliamda iki camiye düzenlenen saldırılarda, şu ana kadar 49 kişi hayatını kaybetti. Bu olayın ardından Türkiye'deki İslam düşmanları hemen ortaya çıktılar. Ekşi Sözlük neden platformda 'mukemmeligindayanilmazhafifligi' kullanıcı adıyla yazan bir şahıs "Videoyu izlerken keşke Türkiye'ye gelip bu cuma günü camileri temizleseydi diye iç geçirdim." yorumunu yaptı. Bu yorum sosyal medya da büyük tepki çekerken ekşi sözlük tarafından bir açıklama yapılmadı. Peki Ekşi sözlük? Ekşi sözlük sahibi Sedat Kapanoğlu kimdir? İşte tüm detaylar.

TÜRKİYE'DEKİ İSLAM DÜŞMANLARI DA HEMEN NEFRET KUSTU

Saldırıya Türkiye ve dünyadan çok sayıda tepki gelirken, ülkemizdeki bazı İslam düşmanları olaydan kendine vazife çıkardı. Ekşi Sözlük'te 'mukemmeligindayanilmazhafifligi' kullanıcı adıyla yazan bir kişi, saldırıyla ilgili açılan konu başlığına saldırı anının videosunu kastedi,p "Videoyu izlerken keşke Türkiye'ye gelip bu cuma günü camileri temizleseydi diye iç geçirdim." yorumunu yaptı.

Ekşi sözlük sahibi Sedat Kapanoğlu kimdir?

1999 yılında Sedat Kapanoğlu tarafından kurulan "kutsal bilgi kaynağı" mottolu site zamanla Türkiye'nin en çok tıklanan sitelerinden olmasının yanı sıra artan Müslüman düşmanlığı ve İslamofobinin merkezi konumunda olmasıyla da dikkat çekti. Özellikle Ekşi Sözlük'te 2013 yılında Hz. Muhammed ve Allah'a edilen hakaret içerikli paylaşımlar gündemi uzun süre meşgul etti. İnanan inanmayan herkesin tepkisini çeken bu mesajlar sonrasında yetkililer harekete geçerek konuyu yargıya taşıdı..

CEZA ALINCA HEMEN ABD'YE KAÇTI

Konunun yargıya intikal etmesi sonucu ilgili içerikleri siteden kaldıran Ekşi Sözlük yetkilileri bununla sıyrılamadı. Mahkeme, sitenin kurucusu olan ve bu içerikleri paylaşan kullanıcılara maaş ödemesi yaptığı da iddia edilen Sedat Kapanoğlu'nu "İslami değerlere hakaret" gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Bu cezanın 5 yıl ertelenmesi sonrası Kapanoğlu soluğu ABD'de alarak Türkiye'den kaçtı.

GEZİ OLAYLARINDA BAŞ AKTÖRLERDEN BİRİ

2013 yılında yaşanan Gezi Parkı olaylarında da başrolde yer alan Ekşi Sözlük, o dönem provokatörlerin toplanma ve örgütlenme merkezi olmuştu. Açılan başlıklarla kalkışma büyütülmeye çalışılırken, Sedat Kapanoğlu tarafından provokatörlere maddi manevi destek sağlanmıştı.

Ekşi Sözlük Nedir?

Ekşi sözlük Google aramalarında neredeyse tüm anahtar kelimelerde ilk sayfada yer bulabiliyor. Ekşi sözlük 2018 yılında çaylak kullanıcılara da ayrı bir platform açtı ve yazarlarla mesajlaşabilmelerine olanak sağladı. Yazar olabilmek için belli sayıda yorum ya da belli bir zaman geçmesi gerekmiyor. Kullanılan bir algoritma ile tesadüfi olarak belki de yazar olabiliyorsunuz.

10 yıldır çaylak olarak Ekşi'de bulunanlar ve yazarlığı henüz onaylanmayanların sayısı bir milyonu bulmuş durumda. Her türlü kavram ve konu hakkındaki kayıtları ve yazar yorumlarını içeren sözlük olarak nitelendirilen ağ sayfaları kullanıcılar tarafından büyük beğeni almaktadır. Kimi zaman mizah anlayışı kullanılarak yapılan yorumlar ve kayıtlarla kullanıcıları güldüren bu sözlükler kullanıcıların eğlenceli vakit geçirmek için tercihleri arasında yer almaktadır. Oldukça sık kullanılan ve bu tarzda bir sözlük özelliği gösteren sayfalardan biri de Ekşi Sözlük'tür. Ekşi Sözlük yazarların girdiği içeriklerin, sözlük kuralları dahilinde kontrol edildiği bir ortamdır. Uygunsuz bulunan yazılar sitenin moderatörleri ve gammaz adı verilen kullanıcılar tarafından silinmektedir. Gammazlar sözlüğün gönüllü üyeleridir. Bu görev daha önceleri belli bir kısım yazara verilmişken daha sonra sözlüğün her yazarı gammazlık yapabilir hale gelmiştir. Yani şu an sözlükteki her yazar aynı zamanda gammazdır. Ekşi Sözlük'e yazar alımları ise belirli zamanlarda yapılmaktadır.