Yerel seçimde CHP 'nin Antalya'daki adayları arasında, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük talep eden, 2012'de BDP Antalya İl Başkanı olan Abdülbaki Karaağaç bulunuyor. Abdullah Öcalan'ın yakalanışının 15'inci yılı nedeniyle Antalya'da düzenlenen eylemde Karaağaç'ın, "Bizler, Abdullah Öcalan'ın derhal özgür bırakılmasını istiyoruz" diye konuşma yaptığı ortaya çıktı. Aday Karaağaç'ın PKK'nın dağ kadrosunda yer alan kardeşi Abdülhadi Karaağaç ise gri listede aranıyor. Karaağaç'ın Antalya'daki adaylığı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan , yaptığı mitinglerde, "Büyükşehir ve bazı ilçelerde 'Adayımız yok' diye kimse kaygılanmasın. Belediye meclis üyelikleri dahil olmak üzere bütün ilçelerimizde ve büyükşehirde meclis üyelerimiz, sizlerin göndereceği ve temsil edeceği arkadaşlarımız olacaktır" konuşmasını akıllara getirdi.Antalya'da geçen ay CHP ile HDP il yöneticileri bir pastanede gizlice buluşmuş, ortaya çıkan ve medyada yayımlanan görüntülerde HDP Parti Meclisi Üyesi Nihat Akkaya, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Antalya İl Sekreteri İlkay Budak, HDP Antalya eski İl Başkanı Ahmet Kaya , HDP Antalya İl Eşbaşkanı Muhsin Taşar ve HDP Parti Meclisi Üyesi Aydın Çetinkaya yer almıştı. CHP ile HDP arasındaki ittifak görüşmesi olduğu ileri sürülen buluşma sonrasında CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, buluşmanın tamamen tesadüfi olduğunu, masadakilerle hayatında ilk defa karşılaştığını söylemişti. Bu görüşme sonrasında CHP'nin Antalya'daki belediye meclisi üyesi adayları açıklandığında, HDP ile iltisaklı isimlere yer verildiği ortaya çıktı.

'DERHAL ÖZGÜR BIRAKILSIN'

Bu isimler arasında, 2012 yılında BDP'nin Antalya İl Başkanı olan Abdülbaki Karaağaç dikkati çekti. CHP'den Kepez Belediye Meclisi üyesi adayı olan Karaağaç'ın 15 Şubat 2014'te terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanışının 15'inci yılı nedeniyle Antalya'da düzenlenen eylemde, "15 Şubat 1999'da Kürt halkının lideri Abdullah Öcalan, uluslararası bir komplo sonucu tutsak edildi.





Kürt sorununun çözümsüz kalmasına, Kürdistan'da halkın baskı altında yaşanmasına, bir ulusun dilinin, kültürünün inkar edilmesine yol açanlar 15 Şubat komplosunu gerçekleştirenlerdir. Bizler, Abdullah Öcalan'ın derhal özgür bırakılmasını istiyoruz. Öcalan'ın özgür olması, aşağılanan, katledilen Kürt halkının uzattığı barış elinin sıkılması demektir. Kürt sorununun çözümü de buradan geçmektedir" diye konuşma yaptığı ortaya çıktı.





EYLEME ÖNDERLİK YAPTI

O tarihteki eylemde BDP il binasında toplanan bir grup partili, ellerinde Öcalan fotoğraflarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürümek istemiş, polisin izin vermemesi üzerine Şarampol Caddesi üzerindeki tramvay yolunda oturma eylemi yapmıştı. Türkçe ve Kürtçe sloganlar atan 150 kişilik gruba BDP İl Başkanı Abdülbaki Karaağaç önderlik etmiş ve 'Biji Serok Apo' (Yaşasın Başkan Apo) sloganı attırmıştı. Basın açıklaması esnasında yakında bulunan bir işyerinin dışarıya müzik vermesi üzerine, partililerle işyeri çalışanları arasında baş gösteren gerginlik polisin devreye girmesiyle yatıştırılmıştı.





KARDEŞİ, ARANAN TERÖRİST

CHP Kepez Belediye Meclisi üyesi adayı Abdülbaki Karaağaç'ın PKK'nın dağ kadrosunda yer alan kardeşi Abdülhadi Karaağaç ise İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı gri listedeki aranan teröristler arasında yer alıyor. PKK/KCK terör örgütünün sözde komutanlarından biri olarak bilinen Karaağaç'ın fotoğrafının altında, 1960 yılı Kurtalan doğumlu olduğu belirtiliyor.





HDP YÖNETİCİLERİ İLE GİZLİ GÖRÜŞME

HDP eski İl Başkanı Ahmet Kaya, geçen günlerde, Büyükşehir ve Kepez'de CHP adaylarını destekleyecekleri açıklamasını yaptı ve Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'e 80 bin, Kepez Belediye Başkan adayı Murat Dinç'e 30 bin civarında oy vereceklerini ifade etti.

Bu açıklamadan kısa süre sonra, CHP'nin Kepez Belediye Başkan adayı olan Murat Dinç ile HDP yöneticileri, bir akaryakıt istasyonunda gizli bir görüşme yaparken görüntülendi.





BULDAN: ADAYIMIZ YOK' DİYE KAYGILANMAYIN, TEMSİL EDECEK ARKADAŞLARIMIZ OLACAK

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yaptığı mitinglerde, "Büyükşehir ve bazı ilçelerde 'adayımız yok' diye kimse kaygılanmasın. Belediye meclis üyelikleri dahil olmak üzere bütün ilçelerimizde ve büyükşehirde meclis üyelerimiz, sizlerin göndereceği ve temsil edeceği arkadaşlarımız olacaktır" diye konuştu. Buldan'ın bu konuşması, HDP'nin Millet ittifakını desteklediği yerlerde, listelerde HDP'li isimlerin yer alacağı şeklinde yorumlandı.?