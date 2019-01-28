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  • 28.01.2019 11:29
  • Son Güncelleme: 28.01.2019 12:10

İşte 'nin - ittifakını destekleyeceği büyükşehirler

lerinde terör örgütü 'nın siyasi kanadı 'yi Meclis'e taşıyan , lerinde de HDP ile kirli işbirliğine devam ediyor. Kandil'in partisi HDP, , ve dahil 7 büyükşehirde aday çıkarmayarak CHP ve 'yi destekleyecek. "Batı'da İyi Parti ve CHP adaylarına destek vereceğiz. Yeter ki AK Parti ve kazanmasın." diyen firari HDP'li 'nin sözleri ve HDP'li 'in CHP'li adayların HDP teşkilatlarından icazet istediğini açıklaması kirli ittifakı kanıtlıyor. HDP Eş Genel Başkanı de İstanbul'dan aday çıkarmayacaklarını ve CHP'nin adayı 'nu destekleyeceklerini itiraf etmişti.

İşte HDP'nin CHP-İyi Parti ittifakını destekleyeceği büyükşehirler

lerinde Kandil'in partisi ile işbirliği yapan , lerinde de kirli ittifakı sürdürüyor. HDP dahil 7 büyükşehirde CHP ve 'yi destekleyecek. HDP'nin Antep, , Adana, , Mersin, ve İstanbul'da büyükşehir belediye başkan adayı göstermeyeceği açıklandı.

7 BÜYÜKŞEHİRDE ADAY ÇIKARMAYACAKLAR
HDP, hafta sonu Genel Merkez binasında üst üste gerçekleştirdiği Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarında, yerel seçimlerde batı illerine dair izleyecekleri stratejiyi belirledi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Ankara, Mersin, İzmir ve İstanbul olmak üzere toplamda yedi büyükşehirde aday gösterilmeyecek.

FİRARİ HDP'NİN SÖZLERİ KİRLİ İTTİFAKI İSPATLADI
FETÖ'nün yayın organı Ahval'e konuşan firari HDP'li , "Batı'da İyi Parti ve CHP adaylarına destek "vereceğiz. Yeter ki AK Parti ve kazanmasın." diyerek kirli ittifakı gözler önüne serdi. HDP'li de CHP'li adayların HDP teşkilatlarından icazet istediğini açıklamıştı.

HDP EŞ GENEL BAŞKANI DA İTİRAF ETMİŞTİ

Diyarbakır'da konuşan HDP Eş Genel Başkanı , partisinin İstanbul'da aday çıkarmayacağını ve CHP'nin adayı 'nu destekleyeceklerini itiraf etmişti.

İşte o video:


DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA HDP İLE İTTİFAK
Eski CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, kriterlerine uyan HDP'lileri CHP'den aday gösterebileceklerini itiraf etmişti.

"Hep vurguluyoruz yerel seçimin şartları çok farklı" diyen Çiçek, sözlerine şöyle devam etti:

"Seçim öncesi Mardin'e gitmiştik. Dediler ki HDP il başkanı da bu binada. Çağırın birlikte sohbet edelim dedim. Şimdi yerel bazda ile bir bağlantısı olmayan, tabii hepsi PKK'lı derseniz hiç kimseyle bu konuları görüşemeyiz. Cumhuriyete, temel değerlere, o dört ilkeye bağlı olan adaylar konusunda CHP'ye inisiyatif tanırlarsa Doğu'da Güneydoğu'da HDP ile, Orta Anadolu'da MHP ile, Batı'da İYİ Parti ile Trakya'da da başka bir parti ile yerel seçimde işbirliği yapmamız lazım. Aksi halde tek parti, devletin, basının bütün imkanlarını gücünü kullanan bir partiye karşı seçimden zaferle çıkmamız mümkün değil. Şartlar bunu zorluyor."


DEMİRTAŞ İLE EL SIKIŞMIŞLARDI
Halkın ve parti tabanlarının destek verdiği ittifak, Türkiye karşıtlarını ve düşmanlarını rahatsız etti. Cumhuriyet Halk Partisi ise terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi'yle ittifak yolunu seçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör soruşturması kapsamında Edirne F Tipi Cezaevi'nde yatan HDP eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'la aracılar üzerinden temas sağladı. Kılıçdaroğlu'nun emriyle Edirne F Tipi Cezaevi'ne giden CHP'li Öztürk Yılmaz, ittifak için Demirtaş ile el sıkışmıştı.

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