İşte HDP'nin CHP-İyi Parti ittifakını destekleyeceği büyükşehirler

24 Haziran seçimlerinde Kandil'in partisi HDP ile işbirliği yapan CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde de kirli ittifakı sürdürüyor. HDP İstanbul dahil 7 büyükşehirde CHP ve İyi Parti'yi destekleyecek. HDP'nin Antep, Urfa, Adana, Ankara, Mersin, İzmir ve İstanbul'da büyükşehir belediye başkan adayı göstermeyeceği açıklandı.

7 BÜYÜKŞEHİRDE ADAY ÇIKARMAYACAKLAR

HDP, hafta sonu Genel Merkez binasında üst üste gerçekleştirdiği Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarında, yerel seçimlerde batı illerine dair izleyecekleri stratejiyi belirledi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Ankara, Mersin, İzmir ve İstanbul olmak üzere toplamda yedi büyükşehirde aday gösterilmeyecek.

FİRARİ HDP'NİN SÖZLERİ KİRLİ İTTİFAKI İSPATLADI

FETÖ'nün yayın organı Ahval'e konuşan firari HDP'li Hatip Dicle, "Batı'da İyi Parti ve CHP adaylarına destek "vereceğiz. Yeter ki AK Parti ve MHP kazanmasın." diyerek kirli ittifakı gözler önüne serdi. HDP'li Ayhan Bilgen de CHP'li adayların HDP teşkilatlarından icazet istediğini açıklamıştı.



HDP EŞ GENEL BAŞKANI DA İTİRAF ETMİŞTİ

Diyarbakır'da konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin İstanbul'da aday çıkarmayacağını ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerini itiraf etmişti.

İşte o video:



DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA HDP İLE İTTİFAK

Eski CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, kriterlerine uyan HDP'lileri CHP'den aday gösterebileceklerini itiraf etmişti.

"Hep vurguluyoruz yerel seçimin şartları çok farklı" diyen Çiçek, sözlerine şöyle devam etti:

"Seçim öncesi Mardin'e gitmiştik. Dediler ki HDP il başkanı da bu binada. Çağırın birlikte sohbet edelim dedim. Şimdi yerel bazda PKK ile bir bağlantısı olmayan, tabii hepsi PKK'lı derseniz hiç kimseyle bu konuları görüşemeyiz. Cumhuriyete, temel değerlere, o dört ilkeye bağlı olan adaylar konusunda CHP'ye inisiyatif tanırlarsa Doğu'da Güneydoğu'da HDP ile, Orta Anadolu'da MHP ile, Batı'da İYİ Parti ile Trakya'da da başka bir parti ile yerel seçimde işbirliği yapmamız lazım. Aksi halde tek parti, devletin, basının bütün imkanlarını gücünü kullanan bir partiye karşı seçimden zaferle çıkmamız mümkün değil. Şartlar bunu zorluyor."



DEMİRTAŞ İLE EL SIKIŞMIŞLARDI

Halkın ve parti tabanlarının destek verdiği ittifak, Türkiye karşıtlarını ve düşmanlarını rahatsız etti. Cumhuriyet Halk Partisi ise terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi'yle ittifak yolunu seçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör soruşturması kapsamında Edirne F Tipi Cezaevi'nde yatan HDP eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'la aracılar üzerinden temas sağladı. Kılıçdaroğlu'nun emriyle Edirne F Tipi Cezaevi'ne giden CHP'li Öztürk Yılmaz, ittifak için Demirtaş ile el sıkışmıştı.