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  • 14.03.2019 12:00
  • Son Güncelleme: 14.03.2019 12:01

Milyonluk borcunu ödeyemeyen 'li 'ne haciz şoku!

batağında yüzen 'li belediyelerden birisi olan , Taşyapı İnşaat A.Ş.'ye olan yarım milyonluk borcunu ödemeyince belediyeye icra geldi. Makam masası ve koltuğu ile binadaki 20 bilgisayara haciz konuldu.

CHP'li Şişli Belediyesi'ne haciz şoku!

7 Mart günü saat 11:00 sıralarında 'nde yaşanan haciz olayında belediye başkan yardımcısı makam koltuğu ve masası, 4'lü misafir koltuğu ve sehpası, makam arkasındaki dosya dolabıyla birlikte masa üstünde bulunan dizüstü bilgisayar haczedildi.

BİLGİSAYARLARA EL KONULDU
Haciz devam ederken, belediyenin çalışanlarının 20 adet masaüstü bilgisayara el konuldu. Resmi kurum olan belediyenin haczedilen gayrimenkulleri, kamu hizmetini aksatmamak adına başkan yardımcısı Mehmet Çakal'a, 'Yediemin' sıfatıyla teslim edildi. Belediye veznesindeki 50 bin liraya el konularak haciz 14.00 sıralarında sonlandırıldı.

ÇÖP KRİZİ YAŞANMIŞTI
Geçtiğimiz haftalarda temizlik görevlilerinin ve bazı belediye personelinin maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemine gittiği Şişli'de çöp sorunu ortaya çıkmıştı. İlçe genelinde iki gün boyunca çöpler toplanmamış, cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluşmuştu.

Sabah

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