Şişli Belediyesi'nde uzun süredir yaşanan kriz gün geçtikte büyümeye devam ediyor. Temizlik işçileri başta olmak üzere maaşını alamadıkları gerekçesiyle çok sayıda belediye çalışanı iş bırakma eylemi yapıyor. Daha önceki görüşmelerde söz verilen tarihte maaşlarını alamayan temizlik işçileri ilçedeki çöpleri toplamama kararı aldı.