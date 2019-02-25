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  • Son Güncelleme: 25.02.2019 13:24

'li ’nde grev şoku! Maaşını alamayan işçiler iş bıraktı

temizlik işçileri, maaşlarının söz verilen tarihte ödenmediği gerekçesiyle çöpleri toplamama eylemi başlattı. Belediyenin diğer müdürlüklerinde de iş bırakan personel belediye binası önünde toplandı.

Şişli Belediyesi'nde uzun süredir yaşanan kriz gün geçtikte büyümeye devam ediyor. Temizlik işçileri başta olmak üzere maaşını alamadıkları gerekçesiyle çok sayıda belediye çalışanı iş bırakma eylemi yapıyor. Daha önceki görüşmelerde söz verilen tarihte maaşlarını alamayan temizlik işçileri ilçedeki çöpleri toplamama kararı aldı.

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