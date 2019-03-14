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  • 14.03.2019 12:52
  • Son Güncelleme: 14.03.2019 12:58

'den skandal Trump gafı: Bana da geçirirse hiç şaşırmayacağım

mitinginde konuşan 'nın ortağı Genel Başkanı skandal bir gafa imza attı. Akşener, "Yahu sinirini bozmadığım insan kalmadı. Yakında Trump da bana geçirirse... Tweet atarsa hiç şaşırmayacağım." dedi.

'nın ortağı Genel Başkanı , 31 Mart seçimleri kapsamında mitinglerine devam ediyor.

mitinginde açıklamalarda bulunan Meral Akşener, bir gafa imza attı.

Akşener, "Yahu sinirini bozmadığım insan kalmadı. Yakında Trump da bana geçirirse... Tweet atarsa hiç şaşırmayacağım." ifadelerini kullandı.

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