Millet İttifakı'nın ortağı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart seçimleri kapsamında mitinglerine devam ediyor.

Trabzon mitinginde açıklamalarda bulunan Meral Akşener, bir gafa imza attı.

Akşener, "Yahu sinirini bozmadığım insan kalmadı. Yakında Trump da bana geçirirse... Tweet atarsa hiç şaşırmayacağım." ifadelerini kullandı.