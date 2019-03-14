İYİ Parti Belediye Başkan adayı İlay Aksoy'dan ırkçı provokasyon!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in her konuşmasında 'Suriyelileri geri göndereceğiz' açıklamasını yereldeki belediye başkan adayları seçim propagandası haline getirdi. Partinin Fatih Belediye adayı İlay Aksoy, ilçede 'Fatih'i Suriyelilere teslim etmeyeceğim' pankartı astırarak, Suriyeliler üzerinden provokasyona başladı.

SKANDAL PANKART

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Esed zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli mültecilere olan düşmanca tutumu, partinin yerel seçimde gösterdiği belediye başkan adaylarını harekete geçirdi. Her fırsatta Suriyelileri ülkelerine kovmak istediklerini söyleyen Akşener'in Fatih Belediye Başkan adayı İlay Aksoy, ilçede astırdığı çirkin pankart ile provokasyona başladı.

"FATİH'İ SURİYELİLERE TESLİM ETMEYECEĞİM"

Fatih İlçe Belediye Başkanı adayı İlay Aksoy'un ilçenin en işlek noktalarına astırdığı ve Suriyeli mültecilere hedef alan pankartta, 'Fatih'i Suriyelilere teslim etmeyeceğim' ifadeleri kullanıldı. Suriyeliler üzerinden açık bir provokasyon örneğinin sergilendiği pankart büyük tepki çekerken, vatandaşlar yetkililere bu tarz provokasyonlara karşı harekete geçme çağrısında bulundu.