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  • Son Güncelleme: 14.03.2019 18:08

'te 57 kişinin öldüğü saldırısı davasında karar!

Terör örgütü 'ın 'te sokak düğününü hedef alan ve 57 kişinin hayatını kaybettiği saldırısına ilişkin davada, 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

57 kişinin öldüğü DEAŞ saldırısı davasında karar!

Terör örgütü 'ın 'te sokak düğününü hedef alan ve 57 kişinin hayatını kaybettiği saldırısına ilişkin davada, 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Ayrıntılar gelecek...

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