Terör örgütü DEAŞ'ın Gaziantep'te sokak düğününü hedef alan ve 57 kişinin hayatını kaybettiği saldırısına ilişkin davada, 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.
Ayrıntılar gelecek...
Terör örgütü DEAŞ'ın Gaziantep'te sokak düğününü hedef alan ve 57 kişinin hayatını kaybettiği saldırısına ilişkin davada, 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.
Ayrıntılar gelecek...
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