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  • Son Güncelleme: 05.03.2019 23:01

İYİ Parti'den topluca istifa ettiler! 'nı destekleyecekler

İYİ Başkanı , bazı yönetim kurulu üyeleriyle partisinden istifa ettiklerini ve 'na destek vereceklerini bildirdi. Aktup, yaptığı yazılı açıklamada, kendisi ile ilçe yönetiminden 10 kişinin istifa ettiğini belirtti. Aktup, açıklamasında, 'ta yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın 'li Başkan 'ya destek vereceklerini kaydetti.

İYİ Parti'de toplu istifa! Cumhur İttifakı'nı destekleyecekler

İYİ Başkanı , bazı yönetim kurulu üyeleriyle partisinden istifa ettiklerini ve 'na destek vereceklerini bildirdi. Aktup, yaptığı yazılı açıklamada, kendisi ile ilçe yönetiminden 10 kişinin istifa ettiğini belirtti.

İstifa edenler arasında Dikili Başkanı Ali Can Kalaycıoğlu'nun da bulunduğunu aktaran Aktup, "Bize verilen sözlerin yerine getirilmemesinden dolayı istifa kararı aldık. Benimle 8 ilçe yönetim kurulu üyesi ve Gençlik Kolları Başkanı İYİ Parti'den istifa ediyoruz." ifadesini kullandı.

Aktup, açıklamasında, 'ta yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın 'li Başkan 'ya destek vereceklerini kaydetti.

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