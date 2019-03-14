Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, Hrant Dink cinayeti soruşturmasına bakan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü'nün, "FETÖ'nün altın çocuğu" olarak tanımladığı Muharrem Demirkale de, adli kontrolle tahliye edilmesine karar verildi.

FETÖ'NÜN "ALTIN" ÇOCUĞU, DİNK CİNAYETİNDE ASKERİ KOORDİNE ETTİ

Jandarma Genel Komutanlığı Karargahında darbeyi yöneten Muharrem Demirkale, Hrant Dink cinayetinin en önemli isimlerinden. Dink suikastı döneminde İstanbul Jandarma İstihbarat Bölücü Faaliyetler İstihbarat Tim Komutanı olarak görev yapıyordu. Demirkale'nin Hrant Dink cinayetinde rol alan jandarmaları koordine ettiği tespit edildi.

Hrant Dink cinayeti soruşturmasına bakan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü, Muharrem Demirkale'yi "FETÖ'nün altın çocuğu" olarak tanımlıyor. Hrant Dink cinayetine ilişkin hazırlanan üçüncü iddianamede de Muharrem Demirkale'nin"cinayet mahallinde tetikçi Ogün Samast'ı takip eden jandarma istihbarat görevlilerinin komutanı olduğu" ifade ediliyor.





Muharrem Demirkale'nin emri altındaki askerler Yavuz Karakaya, Bekir Yokuş, Emre Cingöz, Ecevit Emir, Hacı Şefik Şimşek ve Eyüp Temel'in Hrant Dink cinayetinin mahalli ve çevresinde bulundukları cep telefonu sinyal baz bilgileri ve güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.



İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ASAF biriminde görevli Şeref Ateş, Mustafa Küçük, Miktad Özbek ve Musa Yıldırım'ın cep telefonlarının Hrant Dink cinayetinin işlendiği 19 Ocak 2007 tarihinde saat 14.00'dan itibaren Dink'in ikamet ettiği ve sahibi olduğu Beyaz Adam Yayınevi çevresinde sinyal bilgisi verdiği saptandı.



DEMİRKALE YEDİ KEZ TELEFONDA ZEKERİYA ÖZ'LE GÖRÜŞTÜ

Muharrem Demirkale'nin FETÖ'nün kara kutusu olan savcı Zekeriya Öz ile cinayetten bir gün önce ve bir gün sonra toplam yedi kez telefonda görüştüğü belirlendi. Demirkale ifadesinde, "Zekeriya Öz ile Mutki'de tanıştık. Ailece görüşüyorduk. Tayinim çıkınca irtibatımı kestim. İstanbul'da görüşmek istedi, görüştük. Savcılarla görev gereği görüşürüz" iddiasında bulundu.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİ DE YÖNETTİ

Hrant Dink cinayetinde rol alan jandarmaları koordine ettiği tespit edilen Jandarma Okullar Komutanlığı İstihbarat Okulu'nda yarbay olarak görev yapan Muharrem Demirkale'nin Jandarma Genel Komutanlığı Karargahında Albay Erkan Öktem ile 15 Temmuz darbe girişimini yönettiği tespit edildi.

SİLAHIYLA SİVİLLERE ATEŞ ETTİ

Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahında bulunan kamera görüntülerinin çözümünde Muharrem Demirkale'nin kendisine ait 34 ET 8496 plakalı aracı ile nizamiyeye giriş yaptığı ve ön otoparkta park ettiği belirlendi. Demirkale'nin nizamiyenin kulübesinde üstünü değiştirerek kamuflajını giydiği ve Albay Erkan Öktem ile komuta katı girişinde görüldüğü tespit edildi. Demirkale'nin nöbetçi olmadığı halde karargaha geldiği, silahlı şekilde karargahta birçok yerde bulunduğu, bina dışına çıktığında ise silahıyla sivillere ateş ettiği görüntülerle sabit.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahında meydana gelen olaylara ilişkin 244 kişi hakkındaki iddianamenin ek klasörlerinde Muharrem Demirkale'nin görüntüleri açıkça yer alıyor.





İddianamede TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'a karargahın bahçe kısmında elleri bağlıyken ateş edildiği ve ağır yaralandığı; koruma polisi Hasan Gülhan'ın da elleri ve gözleri bağlanarak bina dışına çıkarıldığı ve darbeciler tarafından açılan ateşle şehit edildiğini gösteren fotoğraflar bulunuyor.

Muharrem Demirkale jandarma karargah binasında çatışma sonucu yaralı olarak ele geçirildi. Demirkale ifadesinde 15 Temmuz akşam üzeri harekat merkezinden bir üsteğmenin kendisini arayarak, "Kritik bir gelişme var, sizin gibi çağırdığımız personel var" denildiğini söyledi.



Demirkale şunları söyledi:



"Bunun üzerine şahsi aracımla komutanlığa intikal ettim. Ortalık karışıktı. Önce uçaklar geçti. Bir binbaşının yaralandığını gördüm. Oradaki askerlerin bir kısmında MP-5 tabanca vardı. Daha sonra dışarıda özel harekat polislerini gördüm. Namluları bize bakıyordu. Daha sonra atış başladı. Ben mevzilendim. Bir süre bekledim. Yoğun şekilde ateş devam ediyordu. Bunun üzerine karargaha girdim. Yerde yatanları gördüm. Daha sonra en üst kata çıktım. Silahım incelendiğinde hiç ateş etmediğim anlaşılacaktır."



Muharrem Demirkale'nin bu ifadesini kamera kayıtları yalanlıyor. Demirkale'nin duvar dibinde kamuflajlı ve silahlı olduğu, silahıyla kışla dışına doğru ateş ettiği kamera kayıtlarından tespit edildi.









