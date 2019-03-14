CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yürüttüğü hendek terörüyle sözde öz yönetim ilan etmeye çalışan terör örgütü PKK'ya karşı başlatılan operasyonlardan rahatsız olan ve örgüt ağzıyla yazılan ihanet bildirisine imza atan akademisyenlere sahip çıktı. Söz konusu skandal bildiriyi "farklı düşünce" olarak yorumlayan Kılıçdaroğlu, "Farklı düşünmek zenginliktir. Hepimiz aynı şeyi düşünürsek ülke nasıl ilerleyecek?" dedi.
Bu akademisyenlerin "farklı düşündükleri için" görevden uzaklaştırıldıklarını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Farklı düşünmek zenginliktir. Hepimiz aynı şeyi düşünürsek ülke nasıl ilerleyecek?" diye konuştu.
Bin 128 kişinin altına imza attığı ihanet bildirisini "farklı düşünce" olarak yorumlayan Kılıçdaroğlu, "Birileri farklı bir şeyler söyleyecek. Oturup tartışacağız. İstişare yapacağız. Hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır diye konuşacağız." sözlerini kullandı.
İHANET BİLDİRİSİ NE SÖYLÜYORDU?
Terör örgütü PKK'nın Sur, Silvan, Nusaybin ve Cizre gibi yerlerde yürüttüğü hendek terörüne karşı başlatılan terörle mücadele operasyonlarından rahatsız olan bin 128 akademisyen, devleti "katliam yapmakla" suçlayan skandal bir bildiriye imza atmıştı.
Türkiye'nin bir bölümünü silah zoruyla kendi yönetimi altına alarak öz yönetim ilan etme çabasındaki terör örgütü PKK'nın ağzıyla hazırlanan bildiride Türkiye'nin Kürt halkına karşı bir operasyon gerçekleştirdiğine ilişkin algı oluşturulmaya çalışılmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.