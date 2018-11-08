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  • 08.11.2018
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 23:45
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'cü 'e para gönderen FOX iddialara cevap vermedi

Türkçe anlamı 'Tilki' olan FOX, 'den tutuklu müdürüne elden para gönderdi. TAKVİM bunu ifşa etti. Ancak cevap gelmedi. İkinci soru da yolda...

Tilkiden ses yok!
ABD kanalı Fox, asılsız haberlere fox'landı. Milleti kandırmaya çalıştı. karşıtı görünüp FETÖ'den tutuklanan haber müdürü 'e maaş yolladı. Paraları elden yakınına ulaştırdı.



TAKVİM, 'ın "Tilkisi"nin yalanını yazdı. Ancak kanal yönetimi "Gün" gibi ortada olan skandala sessiz kaldı. Doğan Şentürk, Fatih Portakal ve ekibini yeni soru korkusu sardı!




Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'te dinlenme paniği başladı. Bu yüzden misafirlerini cep telefonlarıyla odasına almadığı iddia edildi.



Sunucu , skandala sessiz kaldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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