ABD kanalı Fox, asılsız haberlere fox'landı. Milleti kandırmaya çalıştı. FETÖ karşıtı görünüp FETÖ'den tutuklanan haber müdürü Ercan Gün'e maaş yolladı. Paraları elden yakınına ulaştırdı.
TAKVİM, Rupert Murdoch'ın "Tilkisi"nin yalanını yazdı. Ancak kanal yönetimi "Gün" gibi ortada olan skandala sessiz kaldı. Doğan Şentürk, Fatih Portakal ve ekibini yeni soru korkusu sardı!
Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'te dinlenme paniği başladı. Bu yüzden misafirlerini cep telefonlarıyla odasına almadığı iddia edildi.
Sunucu Fatih Portakal, skandala sessiz kaldı.
TAKVİM, Rupert Murdoch'ın "Tilkisi"nin yalanını yazdı. Ancak kanal yönetimi "Gün" gibi ortada olan skandala sessiz kaldı. Doğan Şentürk, Fatih Portakal ve ekibini yeni soru korkusu sardı!
Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'te dinlenme paniği başladı. Bu yüzden misafirlerini cep telefonlarıyla odasına almadığı iddia edildi.
Sunucu Fatih Portakal, skandala sessiz kaldı.
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