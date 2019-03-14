Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Kaşıkçı cinayeti davasında Suudi Arabistan'dan yargıladığı isimleri açıklamasını istedi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan Suudi Arabistan'a Kaşıkçı çağrısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Kaşıkçı cinayeti davasında Suudi Arabistan’dan yargıladığı isimleri açıklamasını istedi.
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