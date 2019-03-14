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  • 14.03.2019 16:23
  • Son Güncelleme: 14.03.2019 16:23

Son dakika: Türkiye ile arasında kritik telefon görüşmesi

, Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonda görüştü. Akar ile Shanahan'ın görüşmesinde, 'deki son gelişmeler ve savunma alanındaki ikili ilişkilerle ilgili konular ele alındı.

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