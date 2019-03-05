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  • Son Güncelleme: 05.03.2019 16:26

ve dosyalarına yeni savcılar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca suç örgütü ve i  ile ilgili yürütülen soruşturmalara yeni Başsavcı Vekilleri ve Savcı görevlendirmeleri yapıldı.

Adnan Oktar ve Cemal Kaşıkçı davasında yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamuoyunda Adnan Hoca olarak tanınan Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmaya yeni Başsavcı ve Savcılar görevlendirildi.

Buna göre, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Kenan Doğan, Cumhuriyet Savcısı Serdar Akan ve Cumhuriyet Savcısı Caner Babaloğlu Adnan Oktar Suç Örgütü dosyasına bakmak üzere görevlendirildi.

CEMAL KAŞIKÇI DOSYASINA DA YENİ GÖREVLENDİRMELER
2 Ekim 2018 günü evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nca katledilen gazeteci iyle ilgili yürütülen soruşturmaya da yeni başsavcı ve savcıların görevlendirildiği öğrenildi.

Başsavcılık,dosyaya bakmak üzere; Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bülent Başar ve Cumhuriyet Savcısı Necip Sarı'yı görevlendirdi.

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