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  • Son Güncelleme: 14.03.2019 10:50

Bakan Albayrak'tan CHP'ye İzmir göndermesi Sakın 'a bulaşmayın

Buluşmaları’nda iş adamlarıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak CHP'li İzmir Belediyesi'nin hizmetlerinden bahseden ,”Geçen hafta İzmir'deydim, durum felaket. Sonra 'a geldim birileri diyor ki, İstanbul'u da İzmir gibi yapacağız. Eyvah dedim siz sakın İstanbul'a bulaşmayın. Eğer İstanbul'u da İzmir gibi yaparsanız yandık. Artık turizm diyoruz, yatırım diyoruz, güvenlik diyoruz, inovasyon diyoruz, istihdam, iş diyoruz. Beyoğlu büyüyor, daha da büyüyecek” dedi.

Sakın İstanbul'a bulaşmayın
Türkiye'nin ana gündeminin değerlendirildiği Buluşmaları'nın bu ay ki konuğu Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Toplantıda iş adamlarıyla bir araya gelen Bakan Albayrak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BEYOĞLU BÜYÜYOR, DAHA DA BÜYÜYECEK"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak toplantıda yaptığı konuşmasında, Beyoğlu'nun müthiş bir mesafe kat ettiğini belirterek, "Belediyecilik çöp, çamur, çukurdan çıktı, ama Beyoğlu'nda çıktı. Beyoğlu'nda böyle bir dert kalmadı. Geçen hafta İzmir'deydim, durum felaket. Sonra 'a geldim birileri diyor ki, İstanbul'u da İzmir gibi yapacağız. Eyvah dedim siz sakın İstanbul'a bulaşmayın. Eğer İstanbul'u da İzmir gibi yaparsanız yandık. Doksanların Türkiye'sini hiç hatırlamak bile istemiyoruz. Dolayısıyla doğru, Beyoğlu Belediyeciliği çöp, çamur, çukurdan çıkardı. Artık turizm diyoruz, yatırım diyoruz, güvenlik diyoruz, inovasyon diyoruz, istihdam, iş diyoruz.




"DÜNYA TEK BİR DEVLET OLSA BAŞKENTİ İSTANBUL OLURDU"
Beyoğlu büyüyor, daha da büyüyecek. Napolyon'un sözünü her yerde diyorum, 'Dünya tek bir devlet olsa başkenti İstanbul olurdu' İstanbul'un da başkenti bu anlamda Beyoğlu olurdu. İstanbul'un kalbi Beyoğlu'nda atıyorsa Beyoğlu bu açıdan çok daha önemli. Dolayısıyla Beyoğlu'nu riske atma lüksümüz yok. Bugün yine bir tartışma var televizyonlardan izliyoruz. Belediyecilik noktasında belediye seçimleri hizmet anlamında mı önemli yoksa beka anlamında mı? Bence ikisi de. Çünkü hakikaten sadece çöptü, çamurdu, çukurdu üzerinde değil, belediyecilik hizmetini insanların, hemşerilerin, esnafın, iş dünyasının, bölgede yaşayan her bir paydaşın toplumsal refahının, huzurunun değişmesi, yukarıya taşınması açısından belediyecilik çok önemli" dedi.



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