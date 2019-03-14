Türkiye'nin ana gündeminin değerlendirildiği Beyoğlu Buluşmaları'nın bu ay ki konuğu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu. Toplantıda iş adamlarıyla bir araya gelen Bakan Albayrak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"BEYOĞLU BÜYÜYOR, DAHA DA BÜYÜYECEK"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak toplantıda yaptığı konuşmasında, Beyoğlu'nun müthiş bir mesafe kat ettiğini belirterek, "Belediyecilik çöp, çamur, çukurdan çıktı, ama Beyoğlu'nda çıktı. Beyoğlu'nda böyle bir dert kalmadı. Geçen hafta İzmir'deydim, durum felaket. Sonra İstanbul'a geldim birileri diyor ki, İstanbul'u da İzmir gibi yapacağız. Eyvah dedim siz sakın İstanbul'a bulaşmayın. Eğer İstanbul'u da İzmir gibi yaparsanız yandık. Doksanların Türkiye'sini hiç hatırlamak bile istemiyoruz. Dolayısıyla doğru, Beyoğlu Belediyeciliği çöp, çamur, çukurdan çıkardı. Artık turizm diyoruz, yatırım diyoruz, güvenlik diyoruz, inovasyon diyoruz, istihdam, iş diyoruz.
"DÜNYA TEK BİR DEVLET OLSA BAŞKENTİ İSTANBUL OLURDU"
Beyoğlu büyüyor, daha da büyüyecek. Napolyon'un sözünü her yerde diyorum, 'Dünya tek bir devlet olsa başkenti İstanbul olurdu' İstanbul'un da başkenti bu anlamda Beyoğlu olurdu. İstanbul'un kalbi Beyoğlu'nda atıyorsa Beyoğlu bu açıdan çok daha önemli. Dolayısıyla Beyoğlu'nu riske atma lüksümüz yok. Bugün yine bir tartışma var televizyonlardan izliyoruz. Belediyecilik noktasında belediye seçimleri hizmet anlamında mı önemli yoksa beka anlamında mı? Bence ikisi de. Çünkü hakikaten sadece çöptü, çamurdu, çukurdu üzerinde değil, belediyecilik hizmetini insanların, hemşerilerin, esnafın, iş dünyasının, bölgede yaşayan her bir paydaşın toplumsal refahının, huzurunun değişmesi, yukarıya taşınması açısından belediyecilik çok önemli" dedi.
"BEYOĞLU BÜYÜYOR, DAHA DA BÜYÜYECEK"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak toplantıda yaptığı konuşmasında, Beyoğlu'nun müthiş bir mesafe kat ettiğini belirterek, "Belediyecilik çöp, çamur, çukurdan çıktı, ama Beyoğlu'nda çıktı. Beyoğlu'nda böyle bir dert kalmadı. Geçen hafta İzmir'deydim, durum felaket. Sonra İstanbul'a geldim birileri diyor ki, İstanbul'u da İzmir gibi yapacağız. Eyvah dedim siz sakın İstanbul'a bulaşmayın. Eğer İstanbul'u da İzmir gibi yaparsanız yandık. Doksanların Türkiye'sini hiç hatırlamak bile istemiyoruz. Dolayısıyla doğru, Beyoğlu Belediyeciliği çöp, çamur, çukurdan çıkardı. Artık turizm diyoruz, yatırım diyoruz, güvenlik diyoruz, inovasyon diyoruz, istihdam, iş diyoruz.
"DÜNYA TEK BİR DEVLET OLSA BAŞKENTİ İSTANBUL OLURDU"
Beyoğlu büyüyor, daha da büyüyecek. Napolyon'un sözünü her yerde diyorum, 'Dünya tek bir devlet olsa başkenti İstanbul olurdu' İstanbul'un da başkenti bu anlamda Beyoğlu olurdu. İstanbul'un kalbi Beyoğlu'nda atıyorsa Beyoğlu bu açıdan çok daha önemli. Dolayısıyla Beyoğlu'nu riske atma lüksümüz yok. Bugün yine bir tartışma var televizyonlardan izliyoruz. Belediyecilik noktasında belediye seçimleri hizmet anlamında mı önemli yoksa beka anlamında mı? Bence ikisi de. Çünkü hakikaten sadece çöptü, çamurdu, çukurdu üzerinde değil, belediyecilik hizmetini insanların, hemşerilerin, esnafın, iş dünyasının, bölgede yaşayan her bir paydaşın toplumsal refahının, huzurunun değişmesi, yukarıya taşınması açısından belediyecilik çok önemli" dedi.
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