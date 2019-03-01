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'de "çuvalladı"!

Hükümet tanzim satışla baronların zam oyununu boşa çıkardı. Üst aklın sesi ise "domates, biber, patlıcan" deyip kampanyayı dalgaya aldı. Ancak iş seçime gelince kabzımallığa başladı! 'de çuvalla patates soğan dağıttı.

Çuvalladılar!
Vatandaş, tanzim satış noktaları sayesinde ucuz sebze ve meyveye ulaştı. ve ekibi ise projeyi baltalamak için kampanyalar başlattı.



Ancak tanzim alışverişini küçümseyen , 'de fena halde şaşırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı , evlere çuvalla patates-soğan dağıttı.

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vatandas vatandas

Patates soganin degeri neyse CHP ninde o kadarmis demek :-)

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cevapla 01.03.2019 09:35
ihsan ihsan

salak sen ne uğraşıyorsun aç tanzim iş bitsin chp dangalaklığı işte

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.03.2019 08:46
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