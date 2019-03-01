Vatandaş, tanzim satış noktaları sayesinde ucuz sebze ve meyveye ulaştı. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi ise projeyi baltalamak için kampanyalar başlattı.
Ancak tanzim alışverişini küçümseyen CHP, İzmir'de fena halde şaşırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, evlere çuvalla patates-soğan dağıttı.
Ancak tanzim alışverişini küçümseyen CHP, İzmir'de fena halde şaşırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, evlere çuvalla patates-soğan dağıttı.
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Patates soganin degeri neyse CHP ninde o kadarmis demek :-)
salak sen ne uğraşıyorsun aç tanzim iş bitsin chp dangalaklığı işte
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