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  • 13.03.2019 18:52
  • Son Güncelleme: 13.03.2019 18:52

Bakan Albayrak Twitter'dan paylaştı: Verimli bir sohbet gerçekleştirdik

, İsanbul'da esnaf ve iş insanları ile sohbet gerçekleştirdi.

Verimli bir sohbet gerçekleştirdik
, Twitter hesabından 'Beyoğlu esnafı ve iş insanları ile ekonomi politikalarımızdan yerel seçimlere kadar çok geniş bir yelpazede konulara ilişkin verimli bir sohbet gerçekleştirdik.' açıklamasında bulundu.



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