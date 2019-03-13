Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından 'Beyoğlu esnafı ve iş insanları ile ekonomi politikalarımızdan yerel seçimlere kadar çok geniş bir yelpazede konulara ilişkin verimli bir sohbet gerçekleştirdik.' açıklamasında bulundu.
Bakan Albayrak Twitter'dan paylaştı: Verimli bir sohbet gerçekleştirdik
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsanbul'da esnaf ve iş insanları ile sohbet gerçekleştirdi.
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