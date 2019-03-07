Ankara'daki DEAŞ davasında cezalar belli oldu

Ankara'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 52 sanıktan 37'si, 6 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıntılar gelecek...
Ankara'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 52 sanıktan 37'si, 6 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıntılar gelecek...
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