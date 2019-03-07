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  • 07.03.2019 12:36
  • Son Güncelleme: 07.03.2019 12:36

'daki davasında cezalar belli oldu

'da terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 52 sanıktan 37'si, 6 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'daki DEAŞ davasında cezalar belli oldu

'da terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 52 sanıktan 37'si, 6 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıntılar gelecek...

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