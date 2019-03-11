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  • 12.03.2019 03:42
  • Son Güncelleme: 12.03.2019 03:42

'da hareketli dakikalar... Sokağa döküldüler

'de kimliği henüz belirlenemeyen iki araçtan silahla ateş açıldı. Silah seslerini duyan mahalleli panik içinde sokağa dökülürken, polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da hareketli dakikalar... Sokağa döküldüler

Olay, saat 23.00 sularında Sarıyer PTT Evler Mahallesi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilin bilgiye göre, seyir halinde olan ve henüz sürücülerinin kimliği belirlenemeyen iki otomobilden silahla ateş açıldı. Kurşunlar herhangi bir yere isabet etmezken, silah seslerini duyan vatandaşlar korku yaşadı. Panik içinde sokağa inen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve yunus polisi sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, panik yaşayan vatandaşları da sakinleştirdi. Mahalle arasında ateş açan zanlıların yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

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