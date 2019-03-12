Vatandaşların "Hızır" adını verdiği gizemli hayırsever, durmadı. Beyoğlu'nun ardından Başakşehir'de ortaya çıktı. İlk olay, İstanbul Beyoğlu'nun gecekondu semti Hasköy'de yaşandı. Bir yardımsever, çalışanları aracılığıyla, içinde bin lira bulunan zarfları, fakir fukaraların evlerine bıraktı. Sabah uyandıklarında kapıda para dolu zarfla karşılaşan vatandaşlar şaştı kaldı.
Herkes, bölgede adı "Hızır"a çıkan yardımseveri aradı. Ancak şimdiye kadar hiçbir iz bulunamadı. Hasköy'deki ihtiyaç sahiplerinin imdadına yetişen Hızır, bu kez soluğu Başakşehir'e bağlı Şahintepe'de aldı. Kandil gecesi lüks araçlarla mahalleye gidenler, ikişerli gruplar halinde dağılıp daha önceden belirledikleri evlere içerisinde bin TL olan zarfları dağıttı. Zarfta "Sizden bu gece kapınıza gelmeme vesile olanlara dualarınızda yer vermenizi tüm kalbimle isterim" notu yazılıydı. Sabah para dolu zarfla karşılayan ihtiyaç sahipleri, gözyaşlarını tutamadı.
KAPI KAPI İYİLİK
75 Yaşındakİ Parlak Kalaycı, hayırsevere duacı olduğunu söyledi. Yaşlı kadın, "Kapının arasına sıkıştırılmış zarftan bin TL çıktı. Okumuşluğum yok, paraya dokunmadım. Bir yere koyup bekledim. Bir gün sonra üzerindeki yazıyı okuttum. Yardım olduğunu gördüm. Allah razı olsun" dedi. Kadir Çeçen de lüks araçlarla geldiklerini, kendilerine ihtiyaç sahiplerini sorduklarını ve zarfları kapı kapı gezerek dağıttıklarını belirtti. Şener Durmuş ise "Bana gelen olmadı. Gelseler bana da verseler alırdım. Allah razı olsun bu kişilerden" dedi.
Herkes, bölgede adı "Hızır"a çıkan yardımseveri aradı. Ancak şimdiye kadar hiçbir iz bulunamadı. Hasköy'deki ihtiyaç sahiplerinin imdadına yetişen Hızır, bu kez soluğu Başakşehir'e bağlı Şahintepe'de aldı. Kandil gecesi lüks araçlarla mahalleye gidenler, ikişerli gruplar halinde dağılıp daha önceden belirledikleri evlere içerisinde bin TL olan zarfları dağıttı. Zarfta "Sizden bu gece kapınıza gelmeme vesile olanlara dualarınızda yer vermenizi tüm kalbimle isterim" notu yazılıydı. Sabah para dolu zarfla karşılayan ihtiyaç sahipleri, gözyaşlarını tutamadı.
KAPI KAPI İYİLİK
75 Yaşındakİ Parlak Kalaycı, hayırsevere duacı olduğunu söyledi. Yaşlı kadın, "Kapının arasına sıkıştırılmış zarftan bin TL çıktı. Okumuşluğum yok, paraya dokunmadım. Bir yere koyup bekledim. Bir gün sonra üzerindeki yazıyı okuttum. Yardım olduğunu gördüm. Allah razı olsun" dedi. Kadir Çeçen de lüks araçlarla geldiklerini, kendilerine ihtiyaç sahiplerini sorduklarını ve zarfları kapı kapı gezerek dağıttıklarını belirtti. Şener Durmuş ise "Bana gelen olmadı. Gelseler bana da verseler alırdım. Allah razı olsun bu kişilerden" dedi.
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