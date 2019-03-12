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  • 12.03.2019 22:17
  • Son Güncelleme: 12.03.2019 22:19

Başkan Erdoğan, liseli gençlerin "" paylaşımına Twitter'dan yanıt verdi

Başkan , öğrencisi ’ün 12 Mart ’nın Kabulü ve ’u Anma Günü dolayısıyla yaptığı Twitter paylaşımına “İstiklal Marşımızın derin anlamını idrak ederek birbirinden değerli cümlelerle ifade eden güzel genç kardeşlerimi ve seni gözlerinizden öpüyorum.” sözleriyle yanıt verdi.


'nun Gölköy ilçesinde bulunan öğrencileri 12 Mart 'nın Kabulü ve 'u Anma Günü dolayısıyla, İstiklal Marşı'na dair duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri bir video hazırladı. Gölköy Anadolu Lisesi öğrencisi , söz konusu videoyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Başkan Erdoğan ise Gündüz'ün paylaşımına Twitter hesabından "Sevgili Furkan, İstiklal Marşımızın derin anlamını idrak ederek birbirinden değerli cümlelerle ifade eden güzel genç kardeşlerimi ve seni gözlerinizden öpüyorum. İnanıyorum ki Türkiye, sizin gibi gençlerle birlikte inşallah tüm hedeflerine ulaşacak" şeklinde cevap verdi.

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