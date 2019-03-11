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  • 11.03.2019 15:44
  • Son Güncelleme: 11.03.2019 15:44

Son dakika: Edremit Belediye Başkanı Adayı ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi

Son dakika! 'nin Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Arslan'ın mitiginde yaşanan Kürdistan diyaloğu ile sela hakkında söylenenler olay olmuştu.

CHP'de deprem! İhracı isteniyor

Son dakika! 'nin Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Arslan'ın mitiginde yaşanan Kürdistan diyaloğu ile sela hakkında söylenenler olay olmuştu.

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