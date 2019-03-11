Son dakika! CHP'nin Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Arslan'ın mitiginde yaşanan Kürdistan diyaloğu ile sela hakkında söylenenler olay olmuştu.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika! CHP'nin Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Arslan'ın mitiginde yaşanan Kürdistan diyaloğu ile sela hakkında söylenenler olay olmuştu.
Ayrıntılar geliyor...
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