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  • Son Güncelleme: 11.03.2019 16:03

'den 'ya notası

'nın Ankara Büyükelçisi, federal savcılığın bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye yönelik kararı nedeniyle na çağrıldı.

Türkiye'den Belçika'ya PKK notası

ile bağlantılı kişilerin uyargılanmalarının önlenmesi kararından duyulan rahatsızlık büyükelçiye iletildi.

Terör örgütü PKK ile bağlantılı kişilerin önlenmesi kararı temyize götürülecek.

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