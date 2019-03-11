Türkiye'den Belçika'ya PKK notası

PKK ile bağlantılı kişilerin uyargılanmalarının önlenmesi kararından duyulan rahatsızlık büyükelçiye iletildi.
Terör örgütü PKK ile bağlantılı kişilerin önlenmesi kararı temyize götürülecek.
PKK ile bağlantılı kişilerin uyargılanmalarının önlenmesi kararından duyulan rahatsızlık büyükelçiye iletildi.
Terör örgütü PKK ile bağlantılı kişilerin önlenmesi kararı temyize götürülecek.
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