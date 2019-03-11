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  • 11.03.2019 23:52
  • Son Güncelleme: 11.03.2019 23:52

Ruhani: 'la ücreti karşılıklı olarak kaldırıldı

Vize ücreti karşılıklı olarak kaldırıldı

'ın başkenti 'ta temaslarda bulunan Hasan Ruhani, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Ruhani, ülkesi ile Irak arasında bedelinin kaldırıldığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada iki ülkenin vatandaşları için ücretsiz vize uygulamasının gelecek aydan itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

Bu sabah başkent Bağdat'a ulaşan Ruhani'nin 3 gün sürecek olan ziyareti kapsamında Necef kentinde Şii din adamı Ali Sistani ile görüşmesi bekleniyor.

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