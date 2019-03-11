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  • Son Güncelleme: 11.03.2019 10:22

'da operasyonu: 9 gözaltı

Terör örgütü 'ya yönelik 'da düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 16 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

İstanbul'da PKK operasyonu: 9 gözaltı

'da, terör örgütü /KCK'ya yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün kırsal alanına katılıp silahlı faaliyet gösterdikten sonra yurda döndükleri ve örgütün gençlik yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 11 kişiyi yakalamaya yönelik 9 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 2 tabanca, 16 fişek, örgütsel dokümanlar, yasaklı yayınlar ve çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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