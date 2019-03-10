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  • 11.03.2019 03:59
  • Son Güncelleme: 11.03.2019 03:59

Erdoğan İskenderun’da okudu

, 'ın İskenderun ilçesinde yapımı tamamlanarak ibadete açılan Nihal Atakaş Camii'de yatsı namazını kıldıktan sonra Kuran-ı Kerim okudu.


Osmanlı Selçuklu ve modern mimari ile yapılan 'deki ender camilerden olan camide vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan 'a camiyi yaptıran hayırsever iş adamı Recep Atakaş içerisinde Kuran-ı Kerim ayetleri olan bir hediye takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın namazdan sonra Kuran-ı Kerim okuması bir çok kişi tarafından cep telefonu ile çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.

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