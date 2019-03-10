Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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