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  • Son Güncelleme: 10.03.2019 19:56

'den son dakika kar ve çığ uyarısı!

, 'in iç kesimlerinin yüksekleri ile 'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde çığ riski olduğunu bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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