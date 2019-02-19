Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında bir etkinlikte yaptığı konuşmayla ilgili iki ayrı suçtan soruşturma başlattı.
Ayrıntılar gelecek...
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında bir etkinlikte yaptığı konuşmayla ilgili iki ayrı suçtan soruşturma başlattı.
Ayrıntılar gelecek...
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