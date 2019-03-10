Irak kuzeyi, Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Son dakika: Kuzey Irak'ta PKK'ya hava harekatı
Son dakika... Kuzey Irak'ta PKK'ya hava harekatı düzenlendi! Hedefler yerle bir edildi...
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