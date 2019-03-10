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  • Son Güncelleme: 10.03.2019 18:50

Son dakika: 'ta 'ya hava harekatı

Son dakika... 'ta 'ya hava harekatı düzenlendi! Hedefler yerle bir edildi...

PKK'ya hava harekatı! Yerle bir edildiler...

kuzeyi, Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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