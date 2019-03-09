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  • 09.03.2019 20:56
  • Son Güncelleme: 09.03.2019 21:11

'Oyumuz Kürdistana' skandalından sonra Selman Hasan Arslan'dan İYİ Partililere mesaj!

'de mikrofonu açık unutup 'Kürdistan' üzerinden oy pazarlığı yapan, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan 'nin başkan adayı Selman Hasan Arslan, yaşananların ardından İYİ Parti seçmenine bir mesaj gönderdi.


31 Mart yerel leri öncesi ile İyi Parti'nin ittifak yaptığı illerden biri de oldu.

Seçim çalışmalarının sürdüğü ilde, büyük bir skandal yaşandı.

SELA OKUYAN HOCA'YA KÜFÜRLÜ SÖZ VE KÜRDİSTAN SKANDALI
Miting arasında mikrofonu açık unutan partililer, cuma selası okuyan hoca hakkında küfürlü konuştu. Bu sırada "Kürdistan" üzerinden oy pazarlığı da yapıldı.

İYİ PARTİ KIZGIN, ZORUNLU AÇIKLAMA GELDİ
CHP'liler arasındaki diyalogların basına yansıması üzerine, ittifakta çatlak meydana geldi. Kentteki İyi Partililer oldukça kızdı.

Bunun üzerine CHP'li başkan adayı, açıklama yapmak zorunda kaldı.

İYİ PARTİLİLERE MESAJ: MOTİVE OLALIM, OMUZ OMUZA OLACAĞIZ
CHP'li belediye başkan adayı Selman Hasan Arslan, "Söz konusu hadiseyi bir provokasyon olarak gördüğümü tekraren ifade ediyor; Milliyetçi, ülkücü, ülkesini canından çok seven İyi Partili gönüldaşlarımızla aynı heyecan, birliktelik ve ortak payda içerisinde devam edeceğimiz çalışmalarımızda dünkünden daha motive ve omuz omuza olacağımızı bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

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