Bakan Berat Albayrak gençlerle buluştu

Ataşehir'de gençlerle buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla buluşmayı değerlendirdi.
Bakan Albayrak, "Bugün yine gençlerimizle buluştuk. Ataşehir'de, ekonomi programımızda hedeflediğimiz "Değişim"i ve değişim için gençlerimizden beklentilerimizi anlattık. Büyük ve Güçlü Türkiye idealinde her politikamızda, her stratejimizde motivasyonumuz gençlerimiz." dedi.
İşte o paylaşım:
Bakan Albayrak, "Bugün yine gençlerimizle buluştuk. Ataşehir'de, ekonomi programımızda hedeflediğimiz "Değişim"i ve değişim için gençlerimizden beklentilerimizi anlattık. Büyük ve Güçlü Türkiye idealinde her politikamızda, her stratejimizde motivasyonumuz gençlerimiz." dedi.
İşte o paylaşım:
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