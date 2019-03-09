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  • Son Güncelleme: 09.03.2019 20:26

Bakan gençlerle buluştu

, 'de gençlerle buluştu.

Bakan Berat Albayrak gençlerle buluştu
'de gençlerle buluşan , Twitter hesabından yaptığı paylaşımla buluşmayı değerlendirdi.

Bakan Albayrak, "Bugün yine gençlerimizle buluştuk. Ataşehir'de, ekonomi programımızda hedeflediğimiz "Değişim"i ve değişim için gençlerimizden beklentilerimizi anlattık. Büyük ve Güçlü Türkiye idealinde her politikamızda, her stratejimizde motivasyonumuz gençlerimiz." dedi.

İşte o paylaşım:

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