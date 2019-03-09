Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 09.03.2019 21:38
  • Son Güncelleme: 09.03.2019 21:41

Başkan Erdoğan mektup arkadaşı ile görüştü

, 1999 yılında 'ndeyken mektuplaştığı ’da yaşayan o dönem 11 yaşında olan ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan mektup arkadaşı ile görüştü

O dönemde Milli Gençlik Vakfı'nda olan , Erdoğan'a cezaevi yıllarında yazdığı mektupta duygularını ifade ederek, hukuk fakültesi okuyacağını belirtmişti. Erdoğan, seçim çalışması kapsamında geldiği 'da Av. Burak Soylu (31) ile görüştü.

Havalimanında yapılan görüşmede Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine gönderdiği mektubu hediye etti.

Cumhurbaşkanı , 'nde Burak Soylu'ya yolladığı mektupta, şu satırları yazmıştı:

"Sevgili kardeşim mektubunuzdaki duygularınıza teşekkür ediyorum. Hizmet sürecini bıraktığımız yerden devam ettirmenin hazırlığı içinde olduğumuz Pınarhisar Cezaevi'nden kalbi duygularla muhabbetlerimi bildiriyorum selam ve dua ile."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan mektup arkadaşı ile görüştü
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar