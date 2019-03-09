Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Şanlıurfa'da miting düzenledi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:



Mardin'e hızlı tren müjdesini verdim. Benim arkamdan bu bölücü terör örgütünün desteklediği malum parti var ya, onun eş başkanı bir ifade kullanmış. 'Mardin'de hızlı trenin ne işi var?' Aynen, Saadet Partisi gibi. Bunlarda ufuk yok. Biz yaparız, onlar seyrederler.



Bay Kemal, 'Çiftçiler battı, çiftçilerin ellerinden toprakları, tarlaları alındı' diyor. Bay Kemal, senin kılavuzun karga. Son 17 yılda Şanlıurfalı çiftçilerimize toplamda yaklaşık 10 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik.



Bazı tezgahlara, oyunlara sakın ha gelmeyiniz. Neymiş, beyefendi aday olmamış. Ne diyorlar, 'İşte ben kazanınca tekrar AK Parti'ye geleceğim'. Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler. Bu davada, bu treni terk edenleri, kusura bakmasınlar, bu can bu tende oldukça, bir daha bu trene kabul etmeyiz.



Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te inlerine girdik. Hatta Kandil'de inlerini girdik. Neden? Benim milletimin huzurunu kim kaçırıyorsa, biz onların kapısını çalarız.



FELAKETE İZİN VERMEYECEĞIZ

Erdoğan, Şanlıurfa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması'na katıldı. Başkan, "Çocukları bir an önce aileden kopartacak yollar, yöntemler peşinde koşuyor. Böyle bir felakete asla izin vermeyeceğiz" dedi.





TATLISES İLE BİRLİKTE SELAMLADI

Başkan Erdoğan, platforma sanatçı İbrahim Tatlıses ile birlikte çıktı. Erdoğan ile halkı selamlayan ve AK Parti'nin "Nerden nereye" şarkısını söyleyen sanatçı, Erdoğan'ın boynundaki Şanlıurfaspor atkısını öptü.

Başkan Erdoğan, Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni'ne katıldı: "Hedefimiz 50 milyon turisti geride bırakmak. 2013'te de 70 milyon turist hedefine ulaşmak."