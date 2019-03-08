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  • Son Güncelleme: 08.03.2019 19:58

Son dakika... Başkan 'dan 8 Mart programında önemli açıklamalar

Son dakika... Başkan , ' Altında 8 Mart Buluşması'nda açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan , 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenen ' Altında 8 Mart Buluşması'nda açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

İnsan dediğimiz varlığın bir yanı erkek bir yanı da kadındır. Kadınlara çok haksızlık, adaletsizlik yapılmıştır. Kadınları bu tür haksızlıklardan kurtarmak istediğini söyleyenler onları daha kötü bir duruma sürüklemiştir. Hep kadınlarımızın yanında yer aldık .Kadınlarımızı hak ettikleri yere getirmek için gayret ettik. İstanbul il başkanlığı ve Beyoğlu belediye adaylığından başlayarak sorumluluk üstlendiğim her dönemde kadınlarımızla beraber yürüdük. Kadınlarımız hep en önde yer alıyor.

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