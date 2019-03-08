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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenen 'Aynı Gök Kubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması'nda açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

İnsan dediğimiz varlığın bir yanı erkek bir yanı da kadındır. Kadınlara çok haksızlık, adaletsizlik yapılmıştır. Kadınları bu tür haksızlıklardan kurtarmak istediğini söyleyenler onları daha kötü bir duruma sürüklemiştir. Hep kadınlarımızın yanında yer aldık .Kadınlarımızı hak ettikleri yere getirmek için gayret ettik. İstanbul il başkanlığı ve Beyoğlu belediye adaylığından başlayarak sorumluluk üstlendiğim her dönemde kadınlarımızla beraber yürüdük. Kadınlarımız hep en önde yer alıyor.