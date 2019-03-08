Yeni askerlik sistemine dair detaylar uzun süredir gündemde yer alan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik sistemine ilişkin müjdeyi yakın zamanda vatandaşlarla paylaşmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin detayları şema üzerinde anlattı. Şimdi vatandaşlar yedek astsubay ve yedek subaylığa kimler başvurabilir sorusuna büyük bir merakla yanıt arıyor. Peki yedek astsubay ve subay maaşları ne kadar olacak? İşte yeni askerlik sistemine ilişkin detaylar...

YEDEK ASTSUBAY VE YEDEK SUBAYLIĞA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik, yükümlü er ve erbaş, yedek astsubaylık, yedek subaylık ve dövizli askerlik olacak. Bu sistemler sürekli olacak ve devam edecek. Peki, yedek astsubay ve yedek subaylığa kimler başvurabilir? İşte cevabı...

Meslek Yüksekokulu mezunları için temel askerlik eğitim süresi 2 ay olacak. Sonrasında yedek astsubay olarak 10 ay daha maaş alarak görev yapacak olan bu kişiler, toplam 12 aylık görev süresinin sonunda isterlerse terhis olabilecek. İhtiyaç ve duruma göre bu askerler astsubaylığa da geçiş yapabilecek.

Üniversite mezunları da 2 ay temel eğitim alacak ve sonrasında 10 ay boyunca yedek subay olarak maaş alarak görev yapacak. Toplam 12 aylık sürenin sonunda bu kişiler isterlerse terhis olabilecek. Terhis olmak istemeyen yedek subaylar, subaylık kadrosuna geçiş yapabilecek.

LİSE MEZUNLARI İÇİN YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL?

Lise mezunu gençler için 1 ay temel askerlik zorunlu olacak. Bu süre sonunda belirli bir ücret ödeyenler bedelli askerliğe ayrılabilecek ve terhis olacak.

Bir aylık eğitim sonrası devam etmek isteyenler 5 ay daha görev yapacak. Bu askerler bu görevi esnasında harçlık adı altında bir ödeme alabilecek. İstedikleri takdirde 5 ay bitiminde terhis olacak. Eğer 5 ay bitiminde devam etmek isterlerse 6 ay daha maaş alarak görev yapabilecek. Bu sürenin sonunda askerler ya terhis olacak ya da ihtiyaca ve duruma göre sözleşmeli uzman er ve erbaş olabilecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik ücreti "40 bin gösterge X memur maaşı katsayısı X 6"olarak hesaplanacak. Bu hesaplamaya göre şu anki tutar 31 bin343 lira olarak görünüyor. Bu tutar her 6 ayda bir memur maaş zammına göre yeniden hesaplanacak.