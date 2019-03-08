Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Göbelitepe Ören Yeri açılış programında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

Degerli arkadaşlar Göbeklitepe'nin nasıl ortaya çıkarıldığına dair bilgiler verildi. Buranın ülkemize kavuşturulması ince bir çalışmanın ürünüdür. Dünya geçici mirasina giren Göbeklitepe nihayet geçtiğimiz yıl kalıcı listeye eklenmiştir. Kültür varlığımız tescilleşmiş oldu. Ülkemizin medeniyetler beşiği olduğu anlaşılacaktır. Ükemiz açık hava müzesidir. Yoğun bir çalışmanın ortaya koyulması lazımdır.

Kültür Bakanlığımız hareket geçerefk Göbeklitepe'de kazı çalışmalarına başlamıştır. Ve yapılan kazıyla da bu hazine gün yüzüne çıkmıştır. Bu tarz projelerde eserleri günyüzüne çıkarmak kadar tanıtımını yapmak da çok önemli.

Sinema ve dizi sektörüne verdiğimiz desteklerle ülkemizin tanıtımında etkili bir mecrayı harekete geçidik. Turizm yelpazemizi geliştirdik. Ülkemize gelen turist sayısı13 milyondu şimdi ise 46 milyona çıkardık.



"SADECE 77 ESERİ OLMASI BİZİM İÇİN KAFİ DEĞİLDİR"

Göbeklitepe insanın dünyada asıl varlık gayesine ışık tutuyor. Biraz geç de olsa ülkemizin bir değeri, önemli bir kültür varlığı tescillenmiş oldu. Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki varlık ve alan sayımız 77'ye yükseldi. Türkiye gibi her karış toprağı insanlık tarihi aynası olan bir ülkenin UNESCO dünya mirası geçici listesinde 77 eseri olması bizim için kafi değildir. Üzerinde yaşadığımız bu toprakların eşi bulunmaz tarih, kültür, medeniyetler beşiği olduğu zamanla çok daha iyi anlaşılacaktır. Bizim ülkemiz açıkhava müzesidir. Bizim gibi kadim yerleşim yerlerindeki tarihi eserlerin bulunması biraz da nasiple oluyor.

"1986'YA KADAR BURADA NE OLDUĞU TAM OLARAK ANLAŞILAMAMIŞTIR"

1986'ya kadar burada ne olduğu tam olarak anlaşılamamıştır. Hayatına insanlığın geçmişine araştırmaya adayan Alman bilim insanı Klaus Schmidt'i yad ediyoruz. 100-150 senelik mazisi bile olmayan eserlerin nasıl korunduğu, nasıl çekim merkezi haline dönüştürüldüğünü yurtdışına yaptığımız gezilerde görüyoruz. Türkiye'nin bu anlamda kesinlikle eksikliği yoktur tam aksine fazlası vardır.

"TERÖRÜN İSTİSMAR ETTİĞİ NE VARSA HEPSİNİ ORTADAN KALDIRARAK BU FASİT DAİREYİ KIRDIK"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemiz uzun yıllar çatışmalarla, bölücü terör örgütünün baskılarıyla anılmıştır. Dün bin kadar ziyaretçi buraya geldi. Bakın basit bir seslendirmeyle bir günde buraya bin kişi geliyorsa bu demektir ki, bu binler olacaktır. Mevsimin de inşallah şöyle yazla, hele hele baharla çok daha farklı bir hale gelecektir. Bölgede hayata geçirilen yatırımlar bizzat terör örgütü tarafından sabote edildi. Terörün istismar ettiği ne varsa hepsini ortadan kaldırarak bu fasit daireyi kırdık.