Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yeni askerlik sisteminin tüm detaylarını anlattı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Akar'ın açıklamalarının ardından yeni askerlik sistemin yorumladı.

İşte Ağar'ın açıklamaları:

YENİ ASKERLİK SİSTEMİNDE AMAÇ NE?

Profesyonel askerlik, orduların karmaşıklaşması ve sofistike olması açısından büyük değer taşıyor. Gelecekteki muhaberelere hazır hale gelmek ve caydırıcılık üretmek adına... Türk ordusunda profesyonelleşme süreci yaşandı ama bununla birlikte de bazı naksalar kendisini baş gösterdi. Özellikle ordu-millet kavramının zarar görmemesi gerektiği bir diğer tarafıyla da profesyonelleşmeyle birlikte baş gösteren bedelli meselesi toplumun vicdanında bazı yaralılara sebebiyet verdi. İşte "Parası olan askerlik yapmıyor" "Parası olmayan askerlik yapıyor" gibi bazı cümleler kurulmaya başlandı. Bunun var olan koşullarla birlikte çözülmesi gerekiyordu ve buna dair bir ruh arayışı yani hem orduyla millet arasındaki bağın kopmaması hem de ordunun ihtiyaçlarının karşılanması ama bu ihtiyaçlar karşılanırken de doldur-boşalt kadrolar yerine niteliği yüksek kadrolarla bu işin yapılabilmesi. Yani adam sivil hayatta tutunamamış askerlik ocağında uzmanlık kapısı var. Ben gideyim burada para kazanayım kafasıyla olmamalı. Bu Türk milletinin karşı karşıya kalmış olduğu tehditlerle mücadele edebilecek bir ruh anlayışı değil.

Ben sayın bakanımızın açıklamalarından bunu gözlemledim. Şu cümleyi kurdu ısrarla; Her iki tarafın da birbirini tanıyabileceği ve bu tanımın neticesinde imza atarak geleceğe yürüyebileceği... Yani profesyonelleşebileceği bir askerlikten bahsetti. Bu çok önemli bir anlam taşıyor TSK açısından. Yani hem fedekarlığa hazır hem mücadeleci bir ruhu var, vatan için büyük fedakarlıklar yapabileceğini ispat etmiş bir askerlik şeceresi var. Bir tarafdan da ekmek parası da kazanması gerekiyor. Yani devletin ihtiyaçlarıyla bireyin ihtiyaçları simbiyotik bir ilişkiye dönüştü. Karşılıklı üst fayda elde edilen bir askerlik sisteminin amaçlandığını görüyorum ben sayın bakanımızın yapmış olduğu açıklamalarda... Bir başka söyleyişle de adaletin test edilmeye çalışıldığı gözüküyor. Özellikle bedelli ile yükümlü arasındaki dengenin tespit edilebilmesi, bunun hem devlete fayda etmedi hem de adalete zarar gelmemesi açısından değer taşıyor.

BEDELLİDEN ELDE EDİLECEK GELİRLE NE YAPILACAK?

Bedelliden elde edilecek gelirle yükümlünün maaş ve ihtiyaçlarının karşlanabileceği bir sistem. Ama bunu yaparken de özellikle devletin mücadele alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanabilmesi sağlanacak. Öte tarafıyla da geleceğe hazırlık. Yeni gelecekte olası karşı karşıya kalınabilecek tehditlerin bertaraf edilmesi adına özellikle eğitim periyotlarında herkesin eğitimden geçmesi ve olası durumlarda bir çağırma söz konusu olursa bir seferlik söz konusu olursa en hızlı şekilde reaksiyon üretebilmesi sağlanacak.