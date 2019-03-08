Milyonlarca kişinin beklediği yeni askerlik sistemi ile ilgili detaylar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından canlı yayında açıklandı. Hulusi Akar'ın açıkladığı yeni askerlik sisteminde 3 farklı başlık buluyor. Buna göre lise mezunları, meslek yüksekokul mezunları ve lisans (ve üzeri) mezunları için olmak üzere üç farklı askerlik sistemi geliyor. Bedelli askerlik sisteminin de kalıcı hale getiriliceği sistemle birlikte; uzman er, astsubay ve subay olmak için de bazı düzenlemeler getiriliyor. Peki yeni askerlik sistemi ne zaman çıkacak? Yeni askerlik sisteminden kimler faydalanabilecek? Yeni askerlik sisteminde şartlar ne? Kalıcı bedelli askerlik şartları ne? İşte yeni askerlik sistemi ile ilgili detaylar...

YENİ ASKERLİK SİSTEMİNİN DETAYLARINDA NELER VAR? İŞTE BAKAN AKAR'IN AÇIKLAMALARI

Üzerinde çok çalıştığımız, olabildiğince modern verileri kullandığımız bir çalışma... Modern, öngörülebilir, TSK'nın ihtiyacını, gençlerin eğitim ihtiyacını karşılayacak noktaya geldiğini söyleyebilirim.Sistemde en önemli husus şunlar; Bir, yükümlü kaynağımız var. Bu yükümlü kaynağı geldiğinde her sene takriben 700 bin gencimiz askerlik yaşına geliyor. Dağılım şöyle olacak, bir bedelli askerlik, iki yükümlü erbaş ve erler, üç yedek astsubay, daha sonra da yedek subaylık. Ve beşinci parça da dövizli askerlik. Bunlar sürekli olacak. Bunların kurallarını, ilkelerini belirledik ve belirleyeceğiz. Bütün zamanlarda bu düzenleme devam edecek.

KURA ÇEKİLECEK

Bir gencimiz diyelim ki lise mezunu…. Bir ay temel askerlik yapacak, bedelliye ayrılanlarla beraber. Kurayla da ihtiyaçtan fazla bedelli yapmak isteyen olursa mecburen kura çekilecek.Belirlenen erbaş ve erler, hem bedelliler bir ay eğitim yapacaklar. Bir ay temel eğitime müteakip diğer lise mezunu ve altı olan gençlerimiz 5 ay daha kıtalarda görev yapacak; toplam 6 ay. Bu 6 ay bittikten sonra erlere soracağız, kalmak ister misiniz? Bir ay ve 5 ayda sadece harçlık alacaklar. 6 ay bittikten sonra istekli oldukları takdirde sınav veya yeteneklere sahip oldukları takdirde 6 aylık sözleşme yapılacak. Maaşlı süre 6 ay bittikten sonra yine komutanları orada değerlendirmelerde, bu genç başarılı olduğu takdirde sözleşmeli er / uzman erbaş olabilecek.

SİSTEM KENDİ İÇİNDE DÖNECEK

MYO mezunlarımız yedek astsubay olacak. Madem liseden sonra iki sene tahsili var bu arkadaşımızın; ve o meslekte de kalmayıp yedek subay hakkı almak için, 2 yıl daha okuyarak kendine yeni bir iş buluyordu. Ama hem asıl işinden kopuyordu, hem de zaman kaybediyordu. Şimdi diyoruz ki sen mesleğinden kopma; elektrik, torna, kimya devam edin diyoruz. Yedek astsubay olarak kendini istihdam ediyoruz.Bu gencimiz geldiğinde 2 ay eğitim alacak. Bu sınıf eğitimi süresince harçlık alacak. Ama daha sonra gittiğinde 10 ay süre maaş alacak. 12 ayı tamamladıktan sonra isterse terhis olabilecek. Hakkındaki değerlendirme uygunsa, astsubaylığa Geçebilecek. Astsubaylarımız da subay olabilecek. Sistem kendi içinde dönebilecek."