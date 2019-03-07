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  • Son Güncelleme: 07.03.2019 21:46

firarisi 'da yakalandı

'ın İncirliova ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli yakalandı.

FETÖ firarisi Aydın'da yakalandı

Alınan bilgiye göre, İncirliova Müdürlüğü ekipleri, tren garında durumundan şüphelendikleri bir kişinin kimlik sorgusunu yaptı.

Sorguda, şüphelinin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan F.Ç. olduğu tespit edildi.

F.Ç'nin örgütün kapatılan okullarında öğretmenlik yaptığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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