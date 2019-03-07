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  • 07.03.2019 11:58
  • Son Güncelleme: 07.03.2019 11:58

'ta 'den 2 tutuklama

merkezli 3 ilde, /'nin 'finans yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 6 kişiden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, 3'ü erkek, 7'si kadın 10 kişi de bu sabah adliyeye sevk edildi.

Sivas'ta FETÖ'den 2 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca /'nin 'finans yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 32 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden dün adliyeye sevk edilen 6 kişiden N.A. ve A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

E.K., N.G., H.D. ve B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden R.C., A.K., G.G., Ş.U., Ç.Ç., R.T., S.A., B.E., Ö.I. ve F.G. de bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki 16 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

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