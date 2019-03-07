Lösemiye yakalanan Öykü Arin Yazıcı'nın tek çaresi ilik nakliydi. Türkiye, Öykü için kenetlendi. 76 ilde bağış kampanyaları düzenlendi. Ancak hala uygun ilik tespit edilemedi. Özge Özpirinçci, Feridun Düzağaç ve Demet Akbağ gibi ünlü isimler de kan bağışına destek verdi.
Yardım platformu AHBAP'ın Başkanı Haluk Levent de Öykü ve diğer ilik bekleyen çocuklar için 20 Mart'ta İzmir'de konser vereceğini bildirdi. Sanatçı, "Öykü Arin için zamanımız daralıyor. Onun için Baran için Ufuk ve nice ilik bekleyenler için. Dünyada bir ilki gerçekleştirme kararı aldık.
20 Mart'ta, İzmir'de AHBAP sponsorluğunda konser vereceğiz. Kök hücre bağışı yapanlar konsere ücretsiz girebilecek" dedi.
İnegöl Beşiktaş Çarşı Grubu dün Öykü için kan verdi.
Yardım platformu AHBAP'ın Başkanı Haluk Levent de Öykü ve diğer ilik bekleyen çocuklar için 20 Mart'ta İzmir'de konser vereceğini bildirdi. Sanatçı, "Öykü Arin için zamanımız daralıyor. Onun için Baran için Ufuk ve nice ilik bekleyenler için. Dünyada bir ilki gerçekleştirme kararı aldık.
20 Mart'ta, İzmir'de AHBAP sponsorluğunda konser vereceğiz. Kök hücre bağışı yapanlar konsere ücretsiz girebilecek" dedi.
İnegöl Beşiktaş Çarşı Grubu dün Öykü için kan verdi.
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