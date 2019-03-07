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Ünlü isimler için devrede!

Lösemi hastası Öykü'nün yaşaması ilik nakline bağlıydı. Ancak ilik hala bulunamadı. Çocuğun zamanı iyice daraldı. , kan bağışına dikkat çekmek için kolları sıvadı. Sanatçı, Öykü ve ilik bekleyen diğer hastalar için konser hazırlıklarına başladı.

O ses Öykü
Lösemiye yakalanan Yazıcı'nın tek çaresi ilik nakliydi. , Öykü için kenetlendi. 76 ilde bağış kampanyaları düzenlendi. Ancak hala uygun ilik tespit edilemedi. , ve gibi ünlü isimler de kan bağışına destek verdi.



Yardım platformu 'ın Başkanı de Öykü ve diğer ilik bekleyen çocuklar için 'ta 'de konser vereceğini bildirdi. Sanatçı, "Öykü Arin için zamanımız daralıyor. Onun için Baran için Ufuk ve nice ilik bekleyenler için. Dünyada bir ilki gerçekleştirme kararı aldık.



20 Mart'ta, İzmir'de AHBAP sponsorluğunda konser vereceğiz. Kök hücre bağışı yapanlar konsere ücretsiz girebilecek" dedi.




İnegöl Beşiktaş Çarşı Grubu dün Öykü için kan verdi.

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