Casusluk hücresi

FETÖ'nün ASELSAN'daki mahrem yapılanması kapsamında şüpheli mühendislerden Abdullah T. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dava açıldı. Şüphelinin, F-16 savaş uçaklarının "milli göz" olarak tanımlanan TARP adlı projesini, mahrem imamına sızdırdığını itiraf eden mühendis Bahaeddin E. ile aynı hücrede olduğu ortaya çıktı.
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