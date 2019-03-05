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'de gizemli olay! Evlere para dolu zarf bırakıyor

İstanbul ’de gecekonduların çoğunlukta olduğu bir mahalledeki evlere içinde biner TL bulunan zarflar atıldı. Mahalleli, “” adını koydukları bu hayırseveri merak ediyor.

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Hasköy'de çoğunluğu gecekondudan oluşan mahallede hemen herkes 1 aydır gece kapılarının arasından bırakılan para dolu zarfları ve bunu kimin yaptığını konuşuyor. Bazı kişiler sabaha karşı mahalleye giriyor ve önceden belirledikleri maddi durumu kötü ailelerin kapıları arasından içeriye zarf bırakıyor. Bazı eve tek, bazılarına ise 2 ya da 3 zarf. Zarfların her birinden bin TL çıkıyor. Sabah kalktıklarında zarfları görenler, içine açtıklarında da büyük şaşkınlık yaşıyor. Her zarfta bin TL bulunuyor. Aynı zarfların başka evlere de bırakıldığını öğrenenler, daha sonra bunun bir zarfı olduğunu anlayarak rahatlıyor. Şimdi herkesi "" adını verdikleri bu hayırseveri bulmak istiyor. Mahalle sakinlerinden Paşa , "Sabah namaz vakti kalktım evde tespih çekiyorum. Abdest aldım. Bir ses oldu dışarı çıktım. Baktım bacımla konuşuyorlar. Ne oluyor, dedim. 'Amca bir zarf bıraktım pazar parası yaparsınız' dedi. Dedim ki 'Burada bir hane yok. Bacım da var' dedim. Yukarılarda ona da vermişler. Dağıtarak gelmişler. Sonra gittiler. Zarfta ya 100 ya da 200 lira var sandım. Baktım bin TL var. 3 zarf aldık. 'Nereden geldi bu para?' dedim. 'Amca karıştırma bu söylenmez. Patronumuz sağ olsun' dediler. Çok ilginç" diye konuştu.




Bir başka mahalle sakini Oğuzhan Erzurumlu da, "Bize gelmedi ama mahallede ihtiyacı olan evlere vermişler. Bir sonraki gelmelerinde verdiklerine vermemişler. Araştırmışlar ihtiyacı olanlara vermişler. Allah razı olsun abi" dedi.

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