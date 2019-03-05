Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Anlaşması kapsamında AB ile Türkiye arasındaki en yüksek karar organı olan "Ortaklık Konseyi" toplantısı Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.
AB ile kurumsal diyaloğun devamı ve çeşitlendirilmesi bakımından önemli olan toplantıda Türk heyetine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB heyetine Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini başkanlık edecek. Toplantıya AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn da katılacak.
Taraflar, bölgesel konular ve ikili ilişkileri kapsamlı şekilde değerlendirme fırsatı bulacak. Bu kapsamda vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, katılım sürecinde gelinen nokta, terörle mücadelede iş birliği gibi konuların ele alınması bekleniyor.
Türkiye-AB Ortaklık Konseyi'nin 53'üncü toplantısı 18 Mayıs 2015'te Brüksel'de gerçekleştirilmişti.
Öte yandan Bakan Çavuşoğlu'nun, Brüksel temasları kapsamında 13-14 Mart'ta düzenlenecek Suriye konferansına katılması öngörülüyor.
Türkiye ile AB arasındaki Ortaklık Konseyi Toplantısı'nın tarihi belli oldu
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki en yüksek karar organı olan "Ortaklık Konseyi Toplantısı" dört yıl aranın ardından 15 Mart 2019'da yeniden gerçekleşecek.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Anlaşması kapsamında AB ile Türkiye arasındaki en yüksek karar organı olan "Ortaklık Konseyi" toplantısı Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.
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