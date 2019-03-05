İyi Parti Burdur Kurucu İl Başkanı Osman Kurt istifa etti 31 Mart seçimleri öncesi İyi Parti'den dikkat çeken bir istifa haberi daha geldi. İyi Parti Burdur Kurucu İl Başkanı Osman Kurt, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İyi Parti'den istifa haberleri gelmeye devam ediyor. 31 Mart seçimleri öncesi İyi Parti'den dikkat çeken bir istifa haberi daha geldi. İyi Parti Burdur Kurucu İl Başkanı Osman Kurt, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ayrıntılar geliyor.... TÜM MANŞETLER