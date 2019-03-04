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  • Son Güncelleme: 04.03.2019 14:28

Başkan Erdoğan'dan 'ta önemli açıklamalar

Başkan , 'ta halka hitap ediyor.

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Başkan , 'ta halka hitap ediyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bu seçimde elbette öncelikle belediye başkanlarını seçeceksiniz. Saadece bu kadar değil. Bu seçimde Türkiye'ye kurulmaya çalışmakta bulunan tuzakları birlikte bozacağız.

Ülkemizin istiklaline, milletimizin istikbaline, halkımızın işine aşına kastedenler ellerini oğuşturuyor. Ama milletim 31 Mart'ta gereken dersi verecek. Bunların yanında CHP, sözde İYİ Parti, maalesef adı Saadet olan saadetsiz bir parti var.

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