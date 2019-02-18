Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, Artı TV'de Avukat Veysel Ok'un sunduğu "İnsan Hakları Ajandası" programına katıldı.

Taş, kendisine gelen bir soru üzerine Beyoğlu'nda LGBTİ meclisleri kuracaklarını söyledi:

"Biz bu ayrımcılığı ortadan kaldıracağız. Gökkuşağı gibi bir Beyoğlu… Ve LGBTİ'ler de bu gökkuşağının önemli bir parçası. Zaten simgeleri de gökkuşağı. Sonuç itibariyle onların sorunlarını bizzat kendi meclisleri ile çözmek… Bir meclis olacak ve biz o meclisle çalışacağız. Her düzeyde yaşadıkları ayrımcılığı ortadan kaldırma konusunda yerel yönetimin yetkileri ve o yetkilerin sınırlarını da aşarak dayanışma içerisinde olacağız."