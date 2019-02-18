Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 18.02.2019 13:36
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 13:36

’nin adayı 'tan eşcinseller için çok tartışılacak açıklama!

’nin Belediye Başkan Adayı tartışma yaratacak açıklamalar yaptı. Alper Taş, ’lerin yaşadığı ayrımcılığa karşı meclis kuracaklarını ve o meclisle birlikte çalışacaklarını söyledi.

CHP'den eşcinseller için çok tartışılacak adım!

Cumhuriyet Halk Partisi () Belediye Başkan Adayı , Artı TV'de Avukat Veysel Ok'un sunduğu "İnsan Hakları Ajandası" programına katıldı.

Taş, kendisine gelen bir soru üzerine Beyoğlu'nda LGBTİ meclisleri kuracaklarını söyledi:

"Biz bu ayrımcılığı ortadan kaldıracağız. Gökkuşağı gibi bir Beyoğlu… Ve 'ler de bu gökkuşağının önemli bir parçası. Zaten simgeleri de gökkuşağı. Sonuç itibariyle onların sorunlarını bizzat kendi meclisleri ile çözmek… Bir meclis olacak ve biz o meclisle çalışacağız. Her düzeyde yaşadıkları ayrımcılığı ortadan kaldırma konusunda yerel yönetimin yetkileri ve o yetkilerin sınırlarını da aşarak dayanışma içerisinde olacağız."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriCHP’nin Beyoğlu adayı Alper Taş'tan eşcinseller için çok tartışılacak açıklama!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar