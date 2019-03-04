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  • Son Güncelleme: 05.03.2019 00:29

Son dakika: 'da korkutan deprem! son depremler...

Marmara'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 'dan ve çevre illerden de hissedildi.

Marmara Denizi'nde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Marmara Denizi'nde 'da hissedilen 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 5 kilometre altında saat 00.07'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Marmara genelinde özellikle İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'de hissedilen depremde kısa süreli panik yaşandı.

Ayrıntılar geliyor...

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