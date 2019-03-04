Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Marmara Denizi'nde İstanbul'da hissedilen 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 5 kilometre altında saat 00.07'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Marmara genelinde özellikle İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'de hissedilen depremde kısa süreli panik yaşandı.
Ayrıntılar geliyor...
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